Desconocen su ultima morada

Ciudad de México





A través de una emotiva carta y luego de confirmar la muerte de su padre Celso Piña, Cecilia describió al cantante como "el mejor padre del mundo".

El llamado "Rebelde del acordeón" falleció ayer a los 66 años a causa de un infarto, luego de ser internado en el hospital San Vicente de Monterrey, Nuevo León.

Los rumores de su fallecimiento se esparcieron por las redes sociales, todo era incertidumbre, su oficina de representaciones declinó confirmar la muerte, señalando que más tarde emitiría un comunicado.

Hasta el momento se desconoce cuál será su última morada y el lugar donde se realizarán los servicios funerarios del músico, quien con su cumbia colombiana marcó un estilo dentro de la industria.

LO DESPIDE EN FACEBOOK

Sin embargo, Cecilia Piña Ortiz, heredera del músico quien llevó la cumbia "por todo el mundo", confirmó el fallecimiento de su padre y colocó en su cuenta de Facebook un texto que replicó a través de sus amigos.

"Papá te amo con todo mi corazón, fuiste y serás siempre el mejor del mundo, no tengo palabras para expresar no sabes cuánta falta me vas a hacer, pero al final estaré muy agradecida y bendecida por Dios por haberme dado la dicha de estar contigo hasta el último momento, ahora vas a estar llevando tu música en el cielo, a donde te faltaba llegar.

"Te amamos tu familia y toda tu gente QEPD Celso Piña. El cielo ya esta de fiesta!!!".

Con estas emotivas palabras la joven despidió al músico, quien tenía una carrera musical ampliamente conocida a nivel internacional.

GRANDES COLABORaCIONES

Entre sus colaboraciones destacan las realizadas con Leiden, con quien grabó el tema Tu boca, en junio pasado, así como con agrupaciones como Café Tacvba y El Gran Silencio, así como con otros solistas como Natalia Lafourcade y Benny Ibarra.

Su versatilidad lo llevó también a compartir escenario con grandes exponentes del rock y pop como Gloria Trevi, Lila Downs, Julieta Venegas, Natalia Lafourcade, Control Machete, Benny Ibarra, Alex Lora, Ely Guerra, Café Tacvba, por mencionar algunos.

DIFÍCIL CAMINO A LA FAMA

En entrevista Celso confesó que formó parte de tres agrupaciones y fue en estas en las que consiguió la experiencia necesaria para formar su propio grupo.

Fue en 1996 que la gente lo volteó a ver con Dile, álbum del que se desprendieron éxitos como María Salomé, Pensando y Fantasía de acordeón, que lo llevaron a recorrer gran parte de la República.

Sin embargo, aún no lograba el éxito internacional, su mezcla de géneros (norteño, sonidero, ska, reggae, rap, hip-hop, R&B, con la cumbia como base), no lograba convencer a los empresarios, por lo que no tenía espacios, ni promoción ni difusión en radiodifusoras.

En 2007, irrumpió en el cine en Cumbia Callera del cineasta mexicano René Villarreal.

Su discografía, conformada por más de una veintena de discos, se cierra con "Música es música" (CD +DVD) con la Orquesta de Baja California, publicado en 2017.