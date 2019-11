Desconocen más estados a Piedra

Ciudad de México.

Carlos Mendoza Davis y Martín Orozco, gobernadores de Baja California Sur y Aguascalientes, respectivamente, se unieron al rechazo en contra de Rosario Piedra Ibarra como la nueva titular de la CNDH, tal como lo hizo el Mandatario queretano, Francisco Domínguez.

Los mandatarios panistas aseguraron que la elección de Piedra Ibarra, el pasado 12 de noviembre en el Congreso de la Unión, fue ilegítima y plagada de inconsistencias.

Por ello, el Gobernador de Baja California Sur, Mendoza Davis, advirtió que, aunque no desconoce a la institución, su entidad no acatará ninguna recomendación que se emita bajo la titularidad de la nueva Ombudsperson.

"No desconocemos a la institución, ni tampoco vamos a desconocer las recomendaciones, lo que no vamos a hacer es acatarlas, no las acataremos porque no está debidamente legitimado quien habrá de emitirlas", dijo a la prensa local.

"Siendo ilegal, siendo ilegítima, nos resulta inmoral el que llegue de esa manera una persona que pretende y estaría obligada a defender los derechos humanos de las personas, violentándolos".

Asimismo, el Gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, tachó como una vergüenza la elección de quien dirigirá a la CNDH hasta el 2024.

"No es por que no creamos en los derechos humanos, es porque creemos en ellos, porque han sido manipulados impresionantemente, dan vergüenza como se llevó a cabo esa toma de protesta", recalcó.

Francisco Domínguez Servién fue el primero en desconocer públicamente, el pasado lunes, a la activista en su nueva función pública.

Los rechazos individuales de los políticos van acompañados de un pronunciamiento que firmaron los Gobernadores panistas a nivel nacional.