Desconocen a líder estatal del PRD y su grupo político

Tampico, Tam.- Luego de que el dirigente estatal del PRD, Alberto Sánchez Neri anunciara que se desincorporaba el organismo político de la coalición "Por México al Frente" dado a que no se había llegado a las negociaciones, el CEN de partido del Sol Azteca confirmó que la alianza PAN, MC y PRD sigue de pie y que la dirigencia estatal no tiene facultades para definir una ruptura de ese tipo.

Ángel Ávila Romero, Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional aseguró que el PRD en Tamaulipas perdió el registro en la pasada contienda al no conseguir el 3 por ciento de las votaciones, lo que hace que no tenga validez oficial y es el Nacional el que decide qué se hace y qué no.