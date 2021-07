Desconfía de la vacuna

"No me he vacunado la vacuna Covid-19, ni me vacunaré... La vacuna es un derecho, no una obligación, y también es un experimento del que nadie se hace responsable, excepto quién decide vacunarse. Respeto los diferentes pensamientos y decisiones de los demás y de igual manera hago uso de mi derecho a elegir lo que considero mejor para mí y para mi salud en general #yonomevacuno", escribió en la red social Navidad.

Navidad también indicó que solicitar un certificado de vacunación contra el coronavirus es una violación a los derechos humanos cuando se solicita para tener un trabajo.