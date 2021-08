Descartan reforzar medidas restrictivas

A pesar de que el miércoles fue el día con más contagios COVID-19 en lo que va del año con 408 casos , siendo Victoria el cuarto municipio con más casos activos actualmente, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) no prevé algún reforzamiento en operativos a menos que el nuevo decreto gubernamental así lo establezca.

A pesar de que el miércoles fue el día con más contagios COVID-19 en lo que va del año con 408 casos, siendo Victoria el cuarto municipio con más casos activos actualmente, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) no prevé algún reforzamiento en operativos a menos que el nuevo decreto gubernamental así lo establezca.

"Son vigilancias constantes a todos los establecimientos para que se cumplan los acuerdos que vienen registrados ahí, son cada 15 días, nosotros prácticamente esperamos el último día para ver qué variaciones hay para cada acuerdo y si son cambios muy radicales lo que se hace son exhortos", señaló el coordinador de la Jurisdicción número, Gustavo Castro Ormaechea.

"No vamos a redoblar las tareas porque no hemos bajado la guardia; desde hace dos meses comenzamos a ver un repunte y esto creo que ha ayudado mucho a que no se den más repuntes", dijo.

Sólo el miércoles se registraron 55 nuevos contagios con un fallecimiento en la capital, en donde actualmente el semáforo epidemiológico se halla en naranja.

Victoria cuenta con 291 casos activos y se encuentra por detrás de Matamoros con 559; Tampico con 328 y Altamira con 313 en incidencia.

El funcionario estatal descartó cierres de establecimientos en las últimas semanas, aunque confirmó un brote en una sucursal bancaria, la cual cerró temporalmente por decisión propia.

"Tuvieron un brote, se les hizo la recomendación, pero son decisiones propias, ellos saben los protocolos y ellos saben lo que tienen qué hacer; nos piden nuestro auxilio, nuestras recomendaciones y normalmente ellos cumplen con lo que les corresponde a ellos", dijo.

Fueron cinco trabajadores los que resultaron positivos a COVID-19. "No podemos decir que fue en la sucursal exactamente, pero ellos tienen los protocolos que se llevan a cabo y saben cuándo tienen que cerrar una sucursal y cuándo no".

Castro Ormaechea confió en que el repunte de los últimos días – 314 casos el martes y 408 el miércoles – sea "pasajero" como resultado del período vacacional y que para los próximos días se presente una disminución en contagios.

"Normalmente cuando hay un fin de semana largo sí tenemos unos picos y de repente se vuelve a estabilizar; eso no es un marcador de que tenemos un problema", dijo.