Descartan desabasto del medicamento oncológico

Mientras en otras partes del país se disparan las quejas por desabasto de medicinas oncológicas al grado de que ayer salieron miles de personas a demandar solución al problema, aquí en la ciudad de Reynosa han descendido en las últimas semanas.

"Al menos en esta ciudad no se han presentado fallecimientos de niños con cáncer por falta de medicamentos, pues cuando no los dan en la clínica del IMSS de Monterrey, Nuevo León, pues se tienen que comprar de una u otra forma para que los niños o niñas no lleguen a presentar alguna complicación que les pueda causar un daño mayor", dijo Jorge Mar Gea, presidente de la Fundación Iluminando Corazones.