Descartan coalición del PT con Morena

"Dijeron que solo querían que apareciéramos con ellos en ciertos distritos y que en otros no, lo cual no nos pareció". Juan González, regidor del PT.

Durante este próximo proceso electoral no habrá alianzas políticas, los partidos que aparezcan en las boletas solo contarán con votos propios.

Esto pese a que el Instituto Electoral de Tamaulipas contemplaba la coalición "Juntos Haremos Historia" integrada por el Movimiento de Regeneración Nacional Morena y por Partido del Trabajo PT.

Juan González, regidor de este último grupo en Reynosa descartó uniones y por el contrario, afirmó que hay mal entendidos que no se pueden ocultar. "Sí se había anunciado una coalición pero luego al afinar detalles dijeron que solo querían que apareciéramos con ellos en ciertos distritos y que en otros no, lo cual no nos pareció, no era viable"

Indicó que de haber aceptado el trato político solo se generarían confusiones a la ciudadanía, ya que al votar por los dos partidos el órgano electoral tendría que anular el voto.

Por lo que ahora buscan candidatos para las diputaciones locales.

"Tenemos ahorita cerca de 6 aspirantes en la ciudad pero todavía falta tiempo, hay que analizar perfiles, aunque estamos abiertos a toda la ciudadanía que quiera participar con nosotros".

Invitó a los interesados a pedir informes a partir del próximo martes a sus oficinas ubicadas en el centro de la ciudad.