Descartan brote de Covid en Crede; ¡Son puros rumores!

Datos recabados por el reportero ante la citada instancia de educación dependiente del Estado en el Municipio, en ausencia del jefe del departamento, el profesor Carlos Heberto Muñoz Viera, secretario particular, aseguró que hasta donde ellos tienen conocimiento, en ninguna escuela de preescolar primaria, o secundaria han contraído el virus.

"No tenemos conocimiento hasta el momento de que algún estudiante se haya infectado por ese virus, y del personal en general, y las escuelas que no han regresado a clases presenciales es porque no cuenta con energía eléctrica o agua ".

En el caso de los planteles escolares de carácter privado, manifestó que carecen de información que les permitan establecer el número de escuelas y menos aún las que regresaron a clases presenciales.

| 01. Maestro Carlos Hebert Muñoz Viera, secretario particular del jefe del Crede. EL MAÑANA / Armando González