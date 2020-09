Descarta sindicato la salida de APTIV

"Creo que por la misma pandemia no hay negocio para las APTIVs, entonces no sabemos cuándo se componga pero cerrar no, ninguna de las plantas cerrarían". Ma. Dolores Zúñiga Vázquez, secretaria general del Sindicato Industrial.

Cd. Victoria, Tam.

El Sindicato Industrial de Maquiladoras, el cual representa aproximadamente a mil 500 trabajadores en la planta 1 de APTIV, rechazó la versión sobre la posible salida de la empresa estadounidense debido a un recorte de personal por la crisis económica ocasionada por el Covid-19, asimismo, aseguró que a final del año todos los trabajadores recibirán sus prestaciones de ley.

"Se dice que va a haber un recorte de personal pero oficialmente todavía no tenemos nada, puede ser, no lo descarto pero hasta ahorita al día de hoy oficialmente no tenemos nada", aclaró la secretaria general, Ma. Dolores Zúñiga Vázquez, "se hablaba de un negocio nuevo que iba a llegar, y creo que por la misma pandemia no hay negocio para las APTIVs, entonces no sabemos cuándo se componga pero cerrar no, ninguna de las plantas cerrarían".

Este año la empresa estadunidense recortó más de mil 300 plazas en las plantas 1 y 2 debido a ajustes en las líneas de producción y a una disminución en la demanda, este recorte fue dado a conocer desde el año pasado y no tiene que ver con la crisis sanitaria por la Covid-19, explicó en su momento la lideresa sindical; asimismo, no descartó que en los próximos meses fuesen repuestos esos puestos debido a que se trata de una dinámica ordinaria de ese tipo de empresas trasnacionales.

En cuanto al pago del aguinaldo y otras prestaciones laborales, Zúñiga Vázquez recordó que estas están garantizadas en el contrato colectivo por lo que no se tiene noticia de que se vayan a pagar de manera escalonada como algunos representantes de la iniciativa privada dieron a conocer.