Descarta senadora móvil político en ataque

En conferencia de prensa, descartó que la agresión de la mañana de este domingo en Temoaya por parte de un sujeto que descendió de un vehículo Nissan Platina, color gris, fuese motivada por cuestiones políticas, debido a que, a la fecha, no ha recibido ninguna amenaza y se considera una persona que no va por la vida generando enemigos. Por la misma razón, indicó que no está pensando en recibir seguridad personal.