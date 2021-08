Descarta PRI formará alianzas legislativas

Cd. Victoria, Tam .- Con el menor número de diputados locales en toda su historia, el Partido Revolucionario Institucional de Tamaulipas anunció que no formará alianzas con grupos o fracciones al interior de la próxima Legislatura , sino que evaluará cada una de las iniciativas y propuestas, y apoyará a aquellas que resulten positivas para la entidad.

Según los resultados electorales del seis de junio los 22 distritos de Mayoría Relativa se dividen en: 14 para Morena, 6 para el PAN y 2 para el PT; mientras que, de manera preliminar, por el principio de Representación Proporcional serán: 5 para el PAN, 2 para el PRI, 1 para el PT, 1 para Movimiento Ciudadano, y 5 para Morena, es decir, en total habrá 19 diputados para Morena, 11 para el PAN, 3 para el PT, 2 para el PRI y 1 para MC. Por parte del Revolucionario Institucional aparecen Melhem Salinas y Alejandra Cárdenas Castillejos en los lugares 1 y 2 de la lista plurinominal.

"El PRI no llega peleado ni va a hacer un bloque ni con uno, ni con otro, ni vamos a votar a ciegas ninguna iniciativa de uno, o de otro", recalcó el dirigente tricolor, "lo que vamos a analizar nosotros es que lo que se presente por cualquier fracción parlamentaria primero, que no destruya las instituciones de Tamaulipas, segundo, que lo que se proponga sea bueno para los ciudadanos de Tamaulipas, y no tanto casarnos con un color o un bloque en donde todo sea a favor y todo sea en contra".

En la LXIV Legislatura local el PRI contó con tres diputados por Representación Proporcional como resultado de las elecciones del domingo dos de junio del 2019, es decir, para la LXV Legislatura de Tamaulipas el Partido Revolucionario Institucional habrá de perder una tercera parte de sus diputados tras haber recibido 132 mil 921 votos, 44 mil 427 más que en el 2019.