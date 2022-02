Descarta la Fiscalía quedarse sin patrullas

"Lo que estamos luchando nosotros es por un fortalecimiento de más unidades de patrullas tanto del parque operativo policial como del parque vehicular administrativo, al día de hoy nosotros tenemos las unidades funcionando", aseguró el fiscal General, Irving Barrios Mojica, "sí estoy enterado por el área administrativa que vienen renovaciones de contratos, eso es lo que tenemos, una renovación de contrato donde de momento no se puede decir o interpretar esto que sea una falta o que se van a quitar unidades".

Trascendió en redes sociales que camionetas Dodge Ram habilitadas como patrullas de la FGJE y automóviles Nissan Versa de la dependencia habrían sido depositados en el interior del recinto ferial para su posterior entrega a la empresa proveedora; no obstante, el fiscal aclaró que con el término de este contrato deberá de firmarse un nuevo convenio para dar continuidad en la prestación del servicio.

"Lo importante, que del parque vehicular de la Fiscalía se hace el estudio de cuál es el parque ya obsoleto o que por su naturaleza ya no debe de funcionar, tenemos modelos muy anteriores que en este mismo ejercicio se tendría que aprovechar para renovarse, sobre todo en las áreas de los Ministerios Públicos, o de áreas administrativas", y reiteró, "no tanto de las áreas operativas porque andan en la calle y por eso tienen que ser vehículos más funcionales, más nuevos, pero hay vehículos que también se tienen que suplantar, se tiene que hacer un ejercicio, pero yo no veo un problema".

El doctor Barrios Mojica recalcó que la FGJET ha pugnado en los últimos años por un mayor presupuesto para equipamiento, capacitación y contratación de personal en las diferentes áreas que la compone en donde, a pesar de no lograr los objetivos ideales, se ha podido contar con lo necesario, "tenemos que ver el ejercicio presupuestal que viene ahorita, ver cuándo lo van a liberar, todo lo que tiene que haber con contratos, pero tiene que haber una continuidad, no quiere decir que de la noche a la mañana nos quedemos sin parque vehicular".