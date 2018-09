Descarta diputado regresar a Congreso

Luego del proceso electoral, el legislador ya no regresó a su curul, ya que había solicitado licencia para aspirar como candidato a la presidencia municipal del PAN y posterior de la designación se le dio el cargo de coordinador de la campaña de Ricardo Anaya.

"No voy a regresar, no está dentro de mis planes regresar al Congreso, estoy esperando ahorita algunas propuestas y vamos analizar, hay nuevos proyectos y donde mi partido o donde uno pueda servir, vamos a estar ahi, se ha mencionado la COMAPA, otras cosas, no lo descarto, ni tampoco lo afirmo, pero es algo que ahí está también sobre la mesa", dijo.