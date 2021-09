Descarta Cuauhtémoc Blanco dejar Gobierno de Morelos

El Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco , aseguró este martes que no tiene intención de dejar la Gubernatura del estado y descartó haber recibido una invitación para incorporarse al Gabinete federal.

"Nosotros seguimos trabajando para los ciudadanos, no hay ninguna incorporación con el Presidente, estamos aquí firmes", dijo el Gobernador morelense.

Blanco aseguró que continuará las gestiones con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), apoyando al Alcalde electo José Luis Urióstegui Salgado, debido a la falta de pagos por parte del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC).

Manifestó que el propósito es evitar que se corte la energía en pozos de agua, pues la ciudadanía sí cumple con sus pagos.

"Esto está comunicado con toda la gente, la mafia que está metida en el SAPAC. No hay una denuncia, pero les he comentado que hay una gente que está metida ahí en el narcotráfico, lo que debe hacer el Presidente electo es limpiar el SAPAC, que no es fácil.

"De todas las reparaciones que tiene SAPAC hay fugas, tomas clandestinas, tienen que entrar con 220 millones para hacer todas las reparaciones de fugas, más arreglar y dar mantenimiento, son casi 400 millones de pesos, Bartlett está en la mayor disposición para ayudar, pero que se comprometan a pagar", indicó.