Descarta Coepris venta de medicamentos falsos

Revisamos de diez a quince farmacias por semana, si en esas farmacias encontramos algo de estas alertas lo atendemos, pero esto es independiente de lo que constantemente se está haciendo en laboratorios, farmacias o consultorios". Gustavo Castro Ormaechea, coordinador de la Jurisdicción 1 de COEPRIS

"En enero tuvimos seis alertas sanitarias las cuales por cada una se visitaron de 19 a 22 establecimientos que son en donde creemos que podrían estar esos medicamentos, no tuvimos en ninguna de las seis alertas algún medicamento que se estuviera expendiendo inusualmente en los establecimientos que se visitaron", informó el coordinador de la Jurisdicción 1, Gustavo Castro Ormaechea.

Los productos reportados como alerta sanitaria son: Pantoprasol; Adul T; Cicatrisan Plus Max; Osteo Sin Max; Riñón Vida Plus Max; y Molnupiravir. Estos medicamentos fraudulentos son comercializados para el tratamiento de padecimientos diversos como reflujo gastroesofágico, para trastornos relacionados con la actividad sexual como la disfunción eréctil, para el tratamiento de malestares de úlceras gástricas, para contracturas musculares y hernias de disco, infecciones renales, y como tratamiento de emergencia contra la Covid-19.

"Además de que no están registrados ante la Cofepris y se venden en el mercado libre, por teléfono, por vías aéreas... no están permitidos y no tienen sus permisos y eso es por lo que se tendrían que retirar si se encuentran... y se hace un aseguramiento", señaló que al menos en Ciudad Victoria no han sido detectados estos productos.

Por otro lado, y como parte del operativo común de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, fueron asegurados 150 medicamentos caducados durante el pasado enero, "revisamos de diez a quince farmacias por semana, si en esas farmacias encontramos algo de estas alertas lo atendemos, pero esto es independiente de lo que constantemente se está haciendo en laboratorios, farmacias o consultorios".