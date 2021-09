Desastre del puente Isabel no se olvida

El evento en el Queen Isabella Memorial Park comenzó con la presentación de colores por parte del Primer Destacamento de Caballería de Fuerte Hood, Texas.

"Somos una guardia de color montada", dijo el sargento del ejército de EE. UU. Joe McClendon, cuya hermana Chelsea Welch murió en el accidente junto con su esposo Harpoon Barry Welch.

| El puente destrozado por una embarcación hace 20 años, provocando una tragedia.

El residente Stephen Murphy estaba durmiendo en casa cuando sus amigos llamaron a su puerta, señala en su edición web The Monitor.

Eran poco más de las 2 a.m., y cuando le dijeron que parte del puente Reina Isabel se había derrumbado. "Dijeron: ´El puente ha sido golpeado, necesitamos ayuda con los barcos´, y pensé que estaban bromeando, porque bromeamos mucho", dijo Murphy, capitán de Murphy´s Law, un barco de pesca chárter que jugó un papel decisivo en la búsqueda inicial y el rescate de las víctimas.

"Me metieron en el auto", dijo Murphy, ahora de 54 años. "Llegamos a la mitad de la isla, y empiezo a mirar hacia el agua y veo todas las luces rojas y azules, así que me di cuenta de que algo realmente sucedió."

Él y los otros tres jinetes estaban vestidos con uniformes del ejército de finales del siglo XIX, con botas de montar y chaqueta azul.

"Conducir aquí me trajo recuerdos de ese día, ese día me llamaron justo después de las 5 de la mañana cuando el puente se había derrumbado", dijo. "Simplemente no podía imaginar eso. Me llevaron al medio del puente para poder mirar dentro del agua y ver los carros sumergidos y ser informado de los que habían muerto ".

Uno de los que despertó a Murphy esa mañana para tomar su bote fue Joe Ricco, gerente de Louie´s Backyard. Él acababa de estar con los Welche, así como con Bob Harris y Héctor Martínez Jr., todos los cuales acababan de entrar al agua y perecieron.

Llevaron su barco de alquiler "Murphy´s Law" al lugar del accidente. Las luces de la calzada estaban apagadas, todo estaba completamente oscuro. Murphy se abrió con la luz de su bote de 500 vatios y, de repente, la gente pudo ver vehículos sumergidos y uno atascado en un pilote.

"Estábamos como en el centro de la diana, estábamos iluminando el área en busca de sobrevivientes", dijo. "Así que nos metimos debajo del puente. Uno de los alguaciles, era un buen tipo, nos dijo que nos fuéramos de la zona, no podíamos estar allí, era un caos. El pastor David Boughter dio la invocación y varios dignatarios locales hablaron en el evento, incluido el alcalde de South Padre Island Patrick McNulty, el ex alcalde de SPI Ed Cyganiewicz y el senador estatal Eddie Lucio Jr.

| El sargento del Ejército, Joe McClendon, recuerda a su hermana Chelsea Welch, quien falleció en el colapso.