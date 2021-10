Desaparecerá AMLO delegaciones federales

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que se busca eliminar las delegaciones de las dependencias federales en todos los estados del país, con la finalidad de que se ahorren recursos y de que no haya duplicidad de autoridades.

Hay delegaciones que no tienen razón de ser... antes las usaban para dar premios de consolación política, si a alguien le iba mal en una elección, lo nombraban delegado del ISSSTE en algún estado´´. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Durante su tradicional conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador dijo que las delegaciones de las dependencias abundaban y anteriormente se utilizaban como "premios de consolación", para funcionarios que perdían alguna elección.

Aseguró que esas delegaciones comenzarán a eliminarse en los estados que están comenzando nuevos gobiernos y posteriormente en el resto de las entidades.

"Lo cierto es que no queremos que haya delegaciones de las dependencias federales porque abundaban y se han ido quitando, pero todavía no terminamos de llevar acabo esa reforma administrativa, porque hay delegaciones que no tienen razón de ser", enfatizó el mandatario.

Y agregó:

´´Antes las usaban para dar premios de consolación política, si a alguien le iba mal en una elección, lo nombraban delegado del ISSSTE en algún estado, en otros tiempos, entonces nosotros tenemos que ahorrar y si los gobiernos del estado tienen secretarías de obras públicas y tienen Secretaría de Educación, que no haya duplicidad, que no haya dos estructuras".

Expuso que al final de cuentas el objetivo de su gobierno es ayudar a la gente de manera directa al ciudadano, entonces, ¿Quién los hace? El gobierno de la República, que es el gobierno de todos, entonces es unirnos. Vamos a empezar con los que están entrando y lo vamos a hacer con todos", sentenció el mandatario.

Estas acciones no representarán la desaparición de los delegados del Gobierno Federal en cada estado de la república, los cuáles se van a mantener a cargo de las secretarias de Bienestar Social.

"En el caso de los Programas de Bienestar, se mantienen, pero los Programas de Bienestar se están llevando a cabo de manera directa y ahora que vamos a tener los bancos o las sucursales del Banco del Bienestar en todo el país" indicó el presidente.

Uno de los programas en los que se buscará enlazar a los gobiernos federales será el de mantenimiento de carreteras en donde los gobernadores podrán tener más participación en el uso de estos recursos.

"El programa de mantenimiento de caminos del gobierno federal, que puedan ellos saber cuánto es el presupuesto, cómo se ejerce. En este caso el propósito es que no se dependa de la delegación de la Secretaría de Comunicaciones, sino que ellos tengan más participación", indicó.