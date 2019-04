Desaparecen dos jovencitas

Río Bravo, Tam.- Gran conmoción ha causado entre la comunidad de Río Bravo, la desaparición de 2 jóvenes adolescentes, quienes fueron reportadas como desaparecidas la mañana del martes.

Se trata de las adolescentes Poleth Sandoval y Angelina Treviño, quienes fueron reportadas como desaparecidas por la hermana de una de ellas.

"¿Dónde están?, eso queremos saber, pero nada más de pensarlo se me vienen tantas cosas a la cabeza que hasta tengo ganas de arrancarmela, hermana, te extraño mucho quisiera regresar el tiempo para decirte que no fueras ni tu ni Angelina pero ya es tarde ya no puedo hacer nada a contrario nada mas apoyar a mi abuela haciéndome la fuerte.

Angelina, te extraño demasiado y tu bebé también, yo le digo que ahorita vienes que fuiste por sus hermanitos sabiendo que no sabemos si regresarán cuídense donde quiera que anden, por favor cuida a mi hermana", dijo Yoselín Sandoval, hermana de Poleth, quien hizo un llamado a la comunidad a reportar cualquier dato que de con el paradero de las jovencitas.

Los familiares de las adolescentes, disponen del número de teléfono 899-330-16-03, para cualquier información sobre la ubicación de las 2 jovencitas.





Angelina Treviño, es la joven que presuntamente acompaña a Poleth.