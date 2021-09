Desaparecen despensas de Sebien... junto con personal

Mucho menos hay posibilidades en el corto plazo de que vuelvan, pues casi todo el personal de la delegación de Sebien, fue cesado, mientras que el titular, optó por no reincorporarse tras un cambio de plaza de varios meses, y el encargado provisional anunció su renuncia.

Al respecto, la lideresa y fundadora de colonias como la Cavazos Lerma, Del Carmen y Victoria Cardenista, Concepción Tejeda Pérez, dijo que estos apoyos del programa Nutriendo Tamaulipas:

"En despensas tengo rato que no (recibo), de oídas nada más, no me consta, pero no se ve por ninguna parte que estén haciendo entrega de las despensas", dijo Tejeda Pérez, quien asevera que en cuatro o cinco meses, no se han recibido estos subsidios de Nutriendo Tamaulipas. "No han llegado" remató.

Por su parte, María Luisa Trujillo, vecina de colonia ampliación Benito Juárez, fue más radical e indicó que "Las quitan (las despensas), no avisan. Dan fechas, vas tal día y no" reciben respuesta sobre la entrega de los apoyos alimentarios.

Hasta ahora, imperan varias incógnitas, cuándo regresarán estos subsidios en especie de Sebien y quién los entregará, si no ha personal en la dependencia.