Desaparece hombre en Luisiana que fue atacado por un caimán

SLIDELL, Luisiana, EE.UU. — La esposa del hombre de 71 años dijo a los agentes que escuchó gritos alrededor del mediodía del lunes y que al salir vio al caimán atacando a su esposo en Slidell, un suburbio de Nueva Orleans, precisó la Oficina del Sheriff del distrito St. Tammany en un comunicado.

Según la mujer, el caimán lo tenía agarrado y estaba girando, precisó el capitán de policía Lance Vitter en declaraciones al diario The Times-Picayune/The New Orleans Advocate.