Desaparece exdiputado... y se lanzan la ´bolita´

"Hasta el día de hoy no se cuenta con evidencia que permita establecer que el señor Carrizales se encuentre en Tamaulipas. Se ha revisado información compartida como parte del acuerdo regional de coordinación y colaboración entre las Fiscalías de Nuevo León y Coahuila, sin que haya arrojado elementos para determinar la presencia del señor Carrizales", informó la dependencia al mando de Jorge Ontiveros Molina.

El exdiputado potosino fue visto por última ocasión en el hotel Las Fuentes, ubicado en Saltillo, Coahuila. Su familia solicitó la búsqueda desde el 31 de enero de 2022, por lo que lleva desaparecido 14 días.

´´El Mijis´´ se dirigía en ruta de Coahuila a Monterrey, Nuevo León, a bordo de una camioneta Dodge tipo Journey, modelo 2014, color rojo, sin placas.

El pasado martes, el fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez, aseguró que Pedro Carrizales sí había llegado a Monterrey.

Carrizales Becerra envió a su esposa unos audios en los que aseguraba que fue detenido, pero que ya había sido liberado y se dirigía a su casa.

"Mi amor, ya voy para allá, gracias a Dios ya me soltaron. Me tenían detenido los policías, los Gafes, pensaron que era de los malos, pero gracias a Dios ya voy para allá, no te preocupes, te amo", se escucha decir al político.

"Te sigo marcando sobre el camino mija, no he podido ir hablando porque me tenían detenido lo que quiero es salir de aquí ya, gracias te amo, no puedo ir hablando mucho mija", añadió.

Las Fiscalías de Coahuila y Nuevo León confirmaron que rastrean el paradero del político potosino en hospitales, centros penitenciarios y celdas municipales establecidos en el estado.

En octubre del año pasado Carrizales fue reportado desaparecido y localizado por elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Zaragoza, San Luis Potosí.

La SSP tamaulipeca precisó que las autoridades de Nuevo León y Coahuila no han enviado una solicitud de colaboración que active los cuerpos de búsqueda locales para la posible localización del "Mijis"

Lo anterior se confirma ya que los medios de comunicación de la Fiscalía General de Justicia y la Comisión Estatal de Búsqueda, ambas de Tamaulipas, no han publicado ninguna ficha para solicitar información del paradero de Pedro Carrizales.