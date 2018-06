Desacredita ProVida la Educación Sexual

Nosotros somos quienes promovemos que no se utilicen métodos anticonceptivos, nosotros vamos sobre la no práctica de relaciones sexuales antes del matrimonio . Francisco Joel Rodríguez Domíngez, delegado de ProVida en Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.- Como poco eficaz calificó el delegado deen el estado, Francisco Joel Rodríguez Domínguez, la clase deque es impartida en los planteles educativos de la entidad, por lo que indicó que dicha asociación civil habrá de llevar sus propios talleres informativos a escuelas de nivel primaria y secundaria.

"Uno de nuestros objetivos este año, y en adelante, es de llevar a las escuelas un programa no solamente para las jovencitas que están en edad reproductiva sino también para los padres de familia porque muchas veces por nuestro descuido, y falta de tiempo hacia ellos, los orillamos a relaciones sexuales que terminan en embarazos no deseados".

El representante de ProVida dijo que la asociación busca ofrecer una Educación Sexual basada en la abstinencia o en contra de las relaciones sexuales prematrimoniales antes que ofrecer métodos anticonceptivos a los menores de edad, "de métodos anticonceptivos nada, porque nosotros somos quienes promovemos que no se utilicen métodos anticonceptivos, nosotros vamos sobre la no práctica de relaciones sexuales antes del matrimonio, ese es nuestro objetivo".

Recordó que durante el pasado evento del ´Playazo´ y de Semana Mayor la Secretaría de Salud de Tamaulipas dejó de entregar preservativos en los principales destinos turísticos ya que consideró que esto estaba dejando pocos resultados en cuanto a embarazos no deseados, "con quien queremos encontrar apoyo es con la Secretaría de Educación para hacer esto (los talleres a las escuelas) y si no, cada director de escuela tiene las facultades para permitir que nosotros entremos en sus escuelas, no necesitamos la aprobación de la máxima autoridad de educación".