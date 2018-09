Derrumbe en Ritz de Madrid deja al menos un muerto

Madrid, España.

Los bomberos rescataron a tres personas de las cuatro que quedaron atrapadas, cuyo estado de salud no es de gravedad, mientras siguen trabajando para rescatar al cuarto, que se encuentra en una zona que no es segura y que presenta dificultades de acceso.



Una portavoz de Emergencias explicó que el accidente se debió a la caída de un armazón de madera que arrastró un andamio desde la sexta a la primera planta.



Los equipos de emergencias atendieron a 11 personas, de los cuales cinco han sido dados de alta, cuatro presentan heridas de carácter no grave y dos han resultado heridos gravemente.



Uno de ellos, en estado crítico, fue trasladado al Hospital Gregorio Marañón.



Al lugar del suceso, que ocurrió cerca de las 16:10 horas (tiempo de España), se desplazaron decenas de unidades de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, una media docena de ambulancias, además de efectivos de Policía Municipal y Nacional.



Javier Barbero, delegado municipal de Salud, Seguridad y Emergencias, y Marta Higueras, primera teniente de Alcalde, acudieron al lugar del accidente y explicaron que están intentando contactar con las familias.



Un obrero ucranio que se encontraba trabajando en el explicó que cuando se produjo el derrumbe estaba en la quinta planta del edificio.



"Todo ha sido muy rápido, como un trueno, se ha venido todo abajo de repente", explicó.

Asimismo, señaló que el centenar de trabajadores llevan cerca de un mes y medio de trabajo con un horario de ocho de la mañana a tres de la tarde.



El hotel se encuentra en la plaza de la Lealtad, entre la fuente de Neptuno y los museos del Prado y Thyssen-Bornemisza.



El denominado grupo San José es el responsable de las obras de reforma dentro del proyecto de mejora del emblemático establecimiento de la capital que promueve su propietario, el Mandarin Oriental and Olayan Group, con un presupuesto estimado en unos 99 millones de euros.



El grupo que preside Jacinto Rey rechazó dar declaraciones sobre el accidente.



"Por el momento no tenemos ninguna información que dar. Se está analizando y viendo qué ha sucedido", declararon fuentes de la compañía al periódico El País.



La Comunidad de Madrid ha experimentado en lo que va de año un aumento notable de siniestros laborales.



De enero a agosto se han producido 62 mil 359 accidentes de trabajo -un 6.59 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior- y la cifra de accidentes mortales ha pasado de 35 a 51, con un incremento del 45.71 por ciento, según cifras de Comisiones Obreras.



El pasado viernes, un obrero falleció al caerle una carga de mil 800 kilogramos encima.