Derrocha dinero en sus cirugías

"Me dije a mí misma ´es momento de satisfacer mi fantasía. Necesito bubis. Desde que era joven pensaba que Pamela era la mujer más guapa, quedé fascinada con ella desde que la vi en Baywatch", dijo la también llamada "Barbie humana".

"He estado viendo la nueva serie (sobre su video XXX con su ex Tommy Lee) y me inspiré en el prostético que Lily James usa para tener esos senos que caracterizan a Anderson", dijo.

Fue hace unas semanas que Marcela se metió cuchillo para pasar de ser 34B a tener una 34D. La cirugía duró 4 horas.

Iglesias agregó que ahora no sólo se parece físicamente a Pam, pues también comparten que ambas tienen un gran apetito sexual.