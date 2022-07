¡Salto dorado!

"Esta medalla representa todo mi esfuerzo y sacrificio durante un año, es algo que deseaba como un reto personal así como un reconocimiento a mi coach por toda su dedicación y compromiso conmigo durante todo este camino, después de 4 años era justo y necesario el obtener una medalla de oro". ZENIA GONZÁLEZ, ATLETA REYNOSENSE

Zenia González Torres es orgullosamente reynosense y campeona nacional en salto de longitud. Aunque la medalla de oro que se acaba de colgar en los Juegos Nacionales CONADE 2022 se va para el estado de Nuevo León, en su tierra también se vale celebrar la hazaña que tanto le ha costado.

Zenia se presentó con mucha autoridad en el Estadio Héroe de Nacozari, de Hermosillo, Sonora donde registró un descomunal salto de 5.95 metros, su mejor marca que le valió para subir a lo más alto del podio y cumplir con otro de sus objetivos.

"Esta medalla representa todo mi esfuerzo y sacrificio durante un año, es algo que deseaba como un reto personal así como un reconocimiento a mi coach por toda su dedicación y compromiso conmigo durante todo este camino, después de 4 años era justo y necesario el obtener una medalla de oro para el estado que represento", comentó la atleta tamaulipeca que emigró becada a Nuevo León para continuar con sus estudios universitarios.

Ella está acostumbrada a volar, pero también sabe mantener los pies en la tierra y no olvida sus inicios en la pista de atletismo de la Unidad Deportiva Solidaridad.

"Aunque represente a otro estado yo se donde inicié y agradezco las bases que tuve desde niña para crecer en este deporte. Me siento muy feliz y orgullosa, que me reconozcan es algo que me motiva a seguir aspirando y creciendo en el atletismo", expresó la jovencita quien en el 2017 ganó el Premio Municipal del Deporte en su ciudad.

Ahora es la número uno del país en su categoría pero eso no es suficiente así que el próximo fin de semana participará en el Campeonato Nacional que se desarrollará en Querétaro, donde buscará dar la marca para el mundial de la especialidad.