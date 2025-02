Jelvis cerroblanco: ¡Entre las más fuertes de Tamaulipas!

La fuerza de Jelvis Yamileth Cerroblanco Balderas quedó demostrada una vez más, luego ser seleccionada para representar a Tamaulipas en la disciplina de halterofilia (levantamiento de pesas) rumbo a los Nacionales Conade 2025.

La pesista reynosense tuvo una gran participación en la etapa estatal y logró avanzar a su segundo Macrorregional, que tendrá un sabor especial, pues será su última oportunidad para llegar a la máxima justa deportiva del país.

“Muy feliz por haber obtenido mi pase por segunda ocasión. Voy con toda la actitud para ganarme el boleto, ya que es mi último año para Conade. Pertenecer al selectivo de Tamaulipas es un gran sentimiento, estar en la tarima con el uniforme puesto es especial, pues te hace ver que todo lo que has pasado ha valido la pena, desde las lesiones o las puertas que se cerraron y que acá (en Reynosa) no tenemos un lugar adecuado para entrenar”, expresó la atleta de alto rendimiento, que se las ha arreglado como puede para prepararse en el gimnasio de crossfit Iron Skull, ya que en el Instituto Municipal del Deporte no existe la halterofilia.

La marca requerida en el estatal era de 115 kilogramos y Yamileth levantó 130 para asegurar su boleto en la categoría 21-23 años, 71 kilogramos. El año pasado se quedó a 2 kilogramos de pasar al nacional y ahora va por su revancha.

Poner en alto el nombre de su ciudad es algo que disfruta al máximo y espera motivar a otras niñas y jovencitas para que practiquen el levantamiento de pesas.

“Es algo muy bonito y me da gusto que a Reynosa ya la reconozcan en esta disciplina, desde que llegamos al lugar de competencia se siente muy padre que digan ¡ya llegó Reynosa! Para mi es muy emotivo, porque sé que no hemos tenido muchos atletas en esta disciplina y, por eso, a la vez me pone de nervios, pero hemos demostrado de qué estamos hechos”, expresó la deportista surgida de la colonia Las Fuentes, sección Lomas.

A sus 22 años, Yamileth es un orgullo reynosense, ya que, además de triunfar en el deporte, es Licenciada en Negocios Internacionales. “Me emociona mucho salir en las redes sociales y ser noticia positiva de mi ciudad; me impulsa a seguir entrenando ver que mi familia y amigos comparten esas noticias con mucho orgullo, pues me ponen más feliz”, finalizó.