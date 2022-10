Calienta brazo

La campaña 2022-2023 de la pelota invernal comenzó desde hace unas semanas pero Martínez se había tomado un pequeño receso y después se puso a entrenar al máximo para llegar a la par de sus compañeros.

"Me siento agradecido y sobre todo con mucha salud que es lo más importante, que el brazo esté sano y me permita hacer lo que más me gusta, soy afortunado de jugar en invierno y también en verano", comentó el serpentinero.

Su primera participación sobre la loma podría darse este fin de semana en la serie donde los Naranjeros visitan a los Sultanes de Monterrey.

La novena de Hermosillo ha tenido un gran arranque pues marchan en la cima del standing con 10 triunfos y 4 derrotas.