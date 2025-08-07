Rehabilitan diamante de la Unidad Deportiva

Uno de los campos de softbol tradicionales de Reynosa, ubicado a un costado del Instituto Municipal de Reynosa, se encontraba en el competo olvido, pero en los recientes días lo han rescatado con impresionante rehabilitación en las infraestructura y diamante.

La nueva era del terreno de juego de la Unidad Deportiva está por iniciarse al llamarse la Liga Lagunera Francisco Huerta, que dentro de las próximas semanas dará a conocer los detalles de las categorías.

Durante la época de los años 2000 el diamante era de los importantes de la ciudad al estar la Liga Empresarial, posteriormente en el 2015 se convirtió en la Liga Federal Independiente, ambos organizaron torneos estatales femenil y varonil.

La convocatoria saldrá en estos días, donde vendrán todas las bases del primer campeonato de la Liga Lagunera Francisco Huerta. Como referencia este circuito, se jugara en varonil y femenil, así como Intersemanal, y los tradicionales torneos de sabatina y dominical.







