´Una experiencia increíble´

El mariscal de campo de la Selección Mexicana de Tochito Bandera, Marco Mosqueda, calificó como increíble su experiencia en el torneo que se desarrolló en playa La Pesca, del municipio de Soto La Marina, denominado Tochito Pesca Fest.

"La verdad, increíble, es la primera vez que estoy por aquí; estuvo divertido todo el trayecto para llegar a esta hermosa playa, nunca creí llegar y ver la magnitud del evento, bastantes equipos, los campos bien marcados en la arena, la cantidad de camionetas, gentes, toldos y como se vive la experiencia, definitivamente el año que sigue sí voy a buscar traer a mi equipo para que vivan esa experiencia", expresó el jugador.

Luego de jornadas intensas, el mariscal de campo señaló el gran nivel que se desarrolla y enfatizó en el cambio de estrategia ya que marca la diferencia de jugar en arena y césped.

"La arena te cambia el juego, hay que hacer una estrategia diferente, esforzarte un poco más a cómo juegas en campo, pero al final no deja de ser flag, es tochito y no deja de tener los mismos conceptos, hay que saber cuándo sí y cuando no, solo hay que identificar a las defensas para poder trabajar cómodamente, pero muy bonito, un reto nuevo", detalló.

Aseguró que es un ambiente increíble y lleno de energía positiva, misma que piensa vivir el próximo año ahora como jugador del certamen.

"Me encanta el ambiente familiar, todos en sus toldos con carnita asada, camaroncitos; me gustaría vivir esta experiencia con mi familia, con mi equipo poder estar aquí el año que sigue", concluyó.