Afinan detalles para el Tochito Binacional

Los equipos de Reynosa se mantienen en ritmo para estar presente en el torneo de Tochito Binacional, que se va a desarrollar los días 23 y 24 de noviembre en el municipio de Nuevo Laredo, en el cual van a participar deportistas de México y Estados Unidos.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas, señaló que este torneo busca promover el deporte, fortalecer el turismo y la sana convivencia entre ambas naciones a través del futbol americano flag.

Refirió que se espera una gran afluencia de visitantes de Texas, Nuevo León, San Luis Potosí, Coahuila, entre otros estados más, con lo que deportistas y viajeros dejarán una gran derrama económica superior a los 7 millones de pesos.

De cada categoría se tendrá un campeón y un subcampeón, se les entregará su trofeo correspondiente, además, serán acreedores a un jersey conmemorativo y un jersey mvp al mejor jugador, aunado a 10 mil pesos en las categorías mayores y cinco mil pesos a los campeones de categorías Under, con un total de 80 mil pesos en premios.

A los campeones de las categorías menores, que son los UNDER 8,10,12,14,16 y 18, se le darán cinco mil pesos y a los campeones de las ligas Varonil Libre, Femenil Libre, Mixto, Varonil y Femenil Master, 10 mil. Son 11 categorías: Under 8, Under 10, Under 12, Under 14, Under 16, under 18, Varonil Libre, Femenil Libre, Mixto Libre, Femenil Master y Varonil Master.