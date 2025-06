Súper Boy Jr. está de vuelta

No estaba muerto ni andaba de parranda. Súper Boy Jr. reapareció a lo grande y llegó como el luchador sorpresa que nadie se esperaba.

Elegantemente vestido y con la seguridad que siempre lo ha caracterizado, agarró el micrófono para mandar un mensaje muy directo, no sin antes agradecer al público por el cariño que le han mostrado a pesar de haber estado alejado de los cuadriláteros durante varios meses.

"Me siento muy contento de estar aquí otra vez con todos ustedes, muchas gracias a las porras, a la esquina ruda, pero vengo a dar un mensaje directo ... ¡Aquí estoy perro! para exigir el lugar que me he ganado, el lugar al que pertenezco y te exijo que me enfrentes contra Psycho Clown para demostrarte quien es el Junior de Acero", exclamó el polémico enmascarado.

Sus plegarias fueron escuchadas y formará tercia con Chessman y el Único Jr. para enfrentarse en la batalla estelar ante Psycho Clown, Pitágoras Jr. y Rey Astral.