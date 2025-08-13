Convoca al softbol

La Liga Universitaria Empresarial de Softbol de la UAT (LUESUAT) hace el último llamado para que los equipos se inscriban y sean parte de la quinta temporada en sus dos categorías (A y B).

Después de unas cortas vacaciones regresa la actividad en el diamante de la UAT donde ya se está jugando la jornada 1.

En la categoría "A" el equipo de Protección Civil y Bomberos buscará refrendar su corona mientras que en la Letra "B" la escuadra de Amsterdam Show también se reforzó con el objetivo de repetir con el título.



