Regresó más fuerte y consiguió el boleto al mundial de Duatlón: ¡Triunfó Sofía en Saltillo!

En julio del 2024 fue operada del hombro derecho tras sufrir una caída en su bicicleta, pero Sofía García no tiene límites y en menos de un año regresó para ganar el Duatlón Challenge Saltillo 2025.

La atleta reynosense se apuntó su primer triunfo del 2025 tras lograr el primer lugar general en la rama femenil con un tiempo de 1 hora 05 minutos y 43 segundos, superando a Thania Torres, de Monterrey y a Ana Villarreal, de Saltillo.

Además del trofeo y la medalla, Sofía también recibió una gran noticia, pues calificó al Mundial de dicha especialidad que se celebrará en Pontevedra, España en el mes de junio.

"Muy contenta ya que era el objetivo de este evento, poder ir nuevamente al mundial ... y sí es mi primer evento de duatlón después de mi cirugía lo cual me pone todavía más feliz de poder estar otra vez en la línea de salida y poniendo en alto el nombre de mi ciudad", expresó con mucha emoción.

Todo el esfuerzo y dedicación que le ha puesto a estos deportes (duatlón y triatlón) durante varios años, han valido la pena pues hoy en día la reconocen en todos los eventos como una de las mejores del país.

"Es muy grato saber que la gente te vea de esa manera (como la favorita o la rival a vencer), el hecho de que pueda ser motivación para otros me hace esforzarme más para seguir dando lo mejor de mi", comentó.

Como siempre, con mucha humildad agradece a todas las personas que están involucradas no solamente cuando cruza la meta sino en el día a día.

"Primeramente a Dios por haberme permitido terminar con bien, a mi esposo, familia y amigos que siempre me apoyan, a mi entrenador Owen Torres y a mi equipo All In Your Mind", finalizó.