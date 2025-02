Se define selección

Reynosa ya definió a la selección de atletismo que participará en la etapa estatal rumbo a los Nacionales Conade 2025. Aunque la eliminatoria municipal registró una pobre participación, los atletas de siempre siguen mostrando un buen nivel, que seguramente les alcanzará para representar a Tamaulipas en la lucha por las medallas.

Es increíble que este evento no se haya realizado en el Centro del Alto Rendimiento "Prof. Miguel Smer Verdín", que cuenta con un tartán en excelentes condiciones. La jefatura de Alto Rendimiento del Instituto Municipal del Deporte no quiso salir de casa y arriesgaron la integridad de los atletas; por fortuna no hubo lesionados.

La maltratada pista del Polideportivo fue factor para que los competidores no pudieran dar sus mejores marcas, incluso los entrenadores tuvieron una reunión improvisada para debatir esa situación. Eso no fue impedimento para presenciar buenas carreras, sobre todo en las pruebas de velocidad (100, 200, 400 metros planos).

Pocas caras nuevas habrá en la selección municipal, pero sea como sea se cumplió con el primer filtro y ahora los clasificados competirán en Ciudad Victoria del 21 al 23 de febrero.

EN EL IMD NO DAN INFORMACIÓN

Durante varios días se solicitó al profesor Carlos Noguera, responsable del Alto Rendimiento, la información de los atletas clasificados, o incluso una prelista, pero no hubo respuesta y argumentó que aún faltaban los datos de una jovencita. Preguntando con los entrenadores se obtuvieron algunos nombres, como América Marmolejo, Edgar Iván Vázquez, Emilio Acuña y Santos Dael García, Isaac Balboa, Sebastián Chávez y Juan Maldonado.