Van atletas por boleto a los Nacionales 2023

Los atletas van en busca de obtener el pase a los Nacionales CONADE 2023 que tendrán como sede Villa Hermosa, Tabasco.

Esta selección de atletismo está conformada por 93 atletas de las categorías Sub 16, Sub 18, Sub 20 y Sub 23 de las ramas varonil y femenil; participarán atletas de los municipios de Victoria, Tampico, Madero, Valle Hermoso, Altamira, Aldama, Mante, Matamoros, Río Bravo, Reynosa y Nuevo Laredo.