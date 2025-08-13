Selección de Taekwondo se alista para competir

Los seleccionados de la Liga Municipal de Taekwondo están listos para poner en alto el nombre de Reynosa y de Tamaulipas pues tienen en puerta varios eventos de gran importancia.

El fin de semana realizaron el último entrenamiento en conjunto en el Gimnasio de Alto Rendimiento del Polideportivo, donde además de recibir sus nuevas playeras oficiales por parte del IMD, afinaron detalles para el Campeonato Nacional G3 que se llevará a cabo a partir del próximo viernes en Ciudad Juárez, Chihuahua.

A este evento asistirán con 45 atletas, todos cintas negras.

Otro grupo viajará a Ciudad Victoria para un evento estatal. Más adelante verán los torneos en Tampico y Puebla.

Los atletas recibieron sus playeras.



