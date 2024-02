Dieron la marca

Quedó definida la selección de atletismo que representará a Reynosa en la etapa Estatal rumbo a los Juegos Nacionales Conade 2024.

Son nueve elementos los que sortearon con éxito la eliminatoria municipal luego de dar las marcas requeridas por el Instituto del Deporte de Tamaulipas. Cabe resaltar que la mayoría de estos deportistas ya tienen experiencia y repetirán la aventura.

La lista la encabeza Edgar Iván Vázquez Cruz, medallista nacional en el 2023, quien clasificó en las dos pruebas que domina, 400 y 800 metros planos, categoría Sub 18.

Jorge Acuña Rodríguez avanzó en 100 metros con vallas y en 200 metros planos de la categoría Sub 18; José Emilio Acuña Rodríguez hizo lo propio en 100 metros planos y salto de longitud, categoría Sub 18; Sergio Joel Pérez Muñoz va en lanzamiento de disco y de bala Sub 18.

Entre los favoritos a conquistar el Estatal aparece el explosivo velocista Adrián Hernández Álvarez, quien avanzó en sus dos pruebas, 100 y 200 metros planos Sub 18. Martín Hernández Carrizales estará compitiendo en los 400 metros planos Sub 20.

Las damas también levantan la mano con Alexa Hernández Moreno, quien dio el paso en los 400 metros planos categoría Sub 20 y las hermanas Marmolejo Gutiérrez, Gema y América, quienes clasificaron en lanzamiento de disco y jabalina Sub 20, además de los 400 y 800 metros planos Sub 18, respectivamente.

Estos deportistas de alto rendimiento viajarán a Ciudad Victoria del 1 al 3 de marzo con el objetivo de ganarse el derecho de representar a Tamaulipas.