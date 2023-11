Se retira como los grandes

Significó mucho que mis amigos se tomaron el tiempo para acompañarme en este último partido, superó mis expectativas, es un momento que quedará muy marcado en mi vida y en mi corazón.¨ VALENTÍN OCHOA / FUTBOLISTA

Valentín Ochoa decidió que era el momento indicado para decirle adiós a las canchas. Durante más de 30 años se entregó en cuerpo y alma al futbol.

La pelota le regaló momentos inolvidables, muy pocos de tristeza, otros cuántos complicados pero, sin duda, la mayoría fue de pura felicidad.

Por eso, la despedida del "V21" tenía que ser en grande, con un partido muy especial, rodeado de su familia y de esos grandes amigos que le dejó el deporte de sus amores.

En su etapa juvenil su talento lo llevó a equipos profesionales, como Chivas y Santos Laguna, pero el destino no le permitió debutar en Primera División y regresó a casa antes de lo planeado.

Lejos de desanimarse, el "Vale" comenzó a forjar una gran trayectoria en el futbol del barrio, siempre jugando en el más alto nivel para ser considerado entre las figuras amateurs de Reynosa.

"Jugar en Primera hubiera sido cumplir un sueño que tuve de niño, pero ahora tengo 38 años y veo todo lo bonito que me dio el futbol; nunca dejé de jugarlo por lesiones, siempre estuve en un buen nivel. Me queda la satisfacción de que fui aceptado en dos equipos importantes; te puedo decir que me voy contento. Le digo adiós a las canchas, pero creo que muchos van a recordar el número 21, que siempre llevaré tatuado en mi espalda", expresó el fino mediocampista que brilló como enganche natural y también como extremo "caracolero".

"Me retiro más por cuestiones de trabajo, ya no puedo mantenerme para competir y prefiero evitar una lesión que más adelante me pueda afectar en mi vida diaria, pero seguiré apoyando a mis amigos desde afuera", explicó.

Comenzó en los Tuberos de Mare, luego pasó a las filas de Rey Pan, vendrían los Pumas de Don Lalo, el equipo de su barrio "Las Lomas", las Águilas de Acofi, La Faraona y en el Valle de Texas defendió las camisetas de Felinos y Estudiantes. Además, tuvo la fortuna de representar a Reynosa y a Tamaulipas en torneos nacionales.