Se trató de la edición XLVII de este partido internacional que se disputó en el estadio José "Palomo" Ruiz, de la Universidad de Chapingo, en Texcoco, Estado de México.

Después de 7 años dedicados en cuerpo y alma a este deporte extremo, Pedro puede decir ´Misión cumplida´, pues es un objetivo que se trazó desde aquella primera vez que pisó un emparrillado defendiendo los colores de los Castores del Cetis 131.

"Es lo máximo, es lo mejor que le puede suceder a cualquier jugador de Liga Mayor, representar al equipo del que vienes y jugar por tu país.

Fue un objetivo, una meta, por así decirlo. Desde intermedia quería ser convocado a una selección U19 de México, y pues no se logró; luego subí a Liga Mayor y me propuse ser convocado al Tazón, me aferré a esa idea año tras año. La pandemia afectó todo, pero a mi me ayudó a prepararme aún más, yo tenía más hambre por ser el mejor y estos dos últimos años fueron los mejores en mi etapa de Liga Mayor y aquí está el resultado, me siento feliz", comentó con mucha emoción uno de los líderes de la defensa emplumada.

Pedro siempre ha sido un ganador: defendió el jersey de los Búfalos Uamra con quienes conquistó un campeonato estatal en el 2017. Luego en el 2018, en su primer año en Liga Mayor logró el campeonato nacional (ONEFA) con Correcaminos Norte.

Actualmente juega con el equipo Pharr Phantoms en la Liga Texas Valley Sports (8 contra 8). A sus 23 años de edad aún le queda una temporada por jugar en la Liga Mayor y está motivado para cumplir su ciclo.

Carrillo disfrutó cada instante del Tazón Azteca y entendió el porqué es tan difícil ser convocado a este partido.

"No tuve mucha participación pero estar ahí me hizo abrir los ojos, el nivel de los compañeros de selección créeme que me hizo ver que aún me falta mucho por escalar, pero esa semana que estuve en concentración con la selección me ayudó bastante y aprendí muchas cosas que tengo que mejorar", reconoció y recordó a las personas que han sido claves en su preparación.

"Mi entrenador Andrés Ramírez, es un coach que fuera de la institución me entrenaba a mi, si no hubiera sido por él que extendió su mano para apoyarme no creo poder haber logrado estos triunfos", afirmó.

Pedro Carrillo fue el único jugador tamaulipeco en un roster de lujo que incluyó jugadores de Burros Blancos y Águilas Blancas (IPN), Pumas (UNAM), Tigres (UANL), Borregos (ITESM), Lobos (UAdeC) entre otros. El head coach de las Águilas Blancas del IPN, Enrique Zárate comandó al equipo de México.