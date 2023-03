Incómodo empate

Los Mineros Reynosa no esperaban a unos atrincherados Gallos de Nuevo León y por más que intentaron abrir la zona defensiva no lograron hacerlo y se vieron forzados en empatar 0-0 en tiempo regular, mientras en la búsqueda por el punto extra en la tanda de penales no lo pudieron conseguir al quedar el marcador 2-4, en el estadio Unidad Deportiva Solidaridad.