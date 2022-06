Reynosense Luis Luna se corona con los Fundidores

El ex jugador de Correcaminos UAT logró el campeonato con el equipo Fundidores de Monterrey en la Liga de Fútbol Americano Profesional de México (LFA) luego de vencer en la final a los a Gallos Negros de Querétaro por marcador de 18-14.

El liniero ofensivo disputó su última temporada como jugador universitario en el 2019 ya que la pandemia no le permitió jugar su último año elegible. Pero esa decepción se convirtió en alegría tras ser elegido por los Fundidores en el draft 2020.

"Para mi fue un sueño hecho realidad, desde niño soñé ser jugador profesional y lo cumplí jugando en mi país y además ser campeón en mi primera temporada pues es todavía más significativo", comentó el deportista, quien también se coronó a nivel nacional en la Liga Mayor de la ONEFA jugando para Correcaminos Norte en la Temporada 2018.

Aunque su época como estudiante ya terminó, el deporte de las tackleadas es su gran pasión así que piensa seguir jugando al máximo nivel.

"Es muy importante para mi este deporte, es algo que me da alegría y pues mientras el cuerpo me permita seguir y se me siga requiriendo en el equipo, pues con mucho gusto seguiremos, todavía tengo un año más de contrato, de ahí ya veremos qué pasa", explicó el jugador conocido también como la "Manzana".