La diabla reynosense

Adriana Rubí Cárdenas Huitrón está viviendo una nueva aventura en el futbol de la Liga Mx Femenil. Después de colgarse recientemente la medalla de oro con la selección de Tamaulipas en los Nacionales CONADE 2023, a la reynosense se le abrieron las puertas del infierno para unirse a las fuerzas básicas de las Diablas del Toluca.

No es la primera experiencia de Rubí en categorías juveniles de la Liga Mx Femenil ya que también defendió la camiseta de las Rayadas con los equipos Sub 17 y Sub 18. Apenas tiene 15 años pero su calidad como mediocampista despertó el interés de las escarlatas quienes la han integrado en su equipo Sub 19 donde ya debutó.

Hace unos meses Rubí jugaba en las canchas llaneras representando a su preparatoria, el Cbta #275 donde seguirá estudiando. El sueño de jugar en la primera división para damas parece que se acerca más que nunca y ahora dependerá de su dedicación para cumplir con este proceso de formación.

Por lo pronto en Reynosa muchas personas la admiran y se alegran por verla disfrutando del deporte de sus amores.