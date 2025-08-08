Rey Astral se abre camino

Rey Astral es el luchador del momento en Reynosa y su calidad lo está llevando a conquistar otras ciudades.

Sin miedo al éxito, el enmascarado está aceptando retos fuera de casa, el más reciente fue en Ciudad Juárez, donde le tocó luchar junto a la nueva Parka, Laredo Kid y Aero Star, ante un recinto a reventar.

Constantemente es tomado en cuenta para los eventos de Triple AAA en Monterrey y otras plazas del norte del país. Es así como el "Poeta del Aire" se abre camino por méritos propios.

Regresará a casa donde formará cuarteto con el Magnífico, Asterisco Jr y un luchador sorpresa, para enfrentarse a Estrellato, Único Jr, Súper Boy Jr y Maldición Jr.



