¡Caerá una máscara!

Llegó la hora de la verdad para Rey Astral, Imagen II, Asterisco Jr. y el Único Jr., quienes apostaron sus máscaras.

Uno de estos cuatro luchadores reynosenses perderá lo más preciado.

Uno de estos cuatro enmascarados tendrá que revelar su identidad, poniendo en riesgo su carrera.

Los cuatro pueden presumir una gran trayectoria, los cuatro se han ganado el cariño del público, los cuatro van a dejar el alma en el cuadrilátero.

En esta lucha no habrá técnicos ni rudos, cada quién se rascará con sus propias uñas. Los primeros dos ganadores se salvarán y los dos perdedores se enfrentarán en la batalla definitiva. Además de este cuadrangular de apuesta, en la lucha semifinal se presentarán las estrellas de la Triple AAA, encabezados por Alberto "El Patrón", la nueva Parka, el Hijo de Dr. Wagner y el Mesías.

REY ASTRAL

Trayectoria: 20 años como luchador profesional

Bando: Técnico

Edad: 32 años

-¿Por qué tu máscara no va a caer?

"Porque tengo la experiencia suficiente en luchas de apuestas, sé de mis capacidades y voy a sacar todo mi repertorio para salvar mi máscara. Mi mejor guía será mi padre cuidándome desde arriba".

ASTERISCO JR.

Trayectoria: 23 años como luchador profesional

Bando: Técnico

Edad: 33 años

-¿Por qué tu máscara no va a caer?

"Porque tengo bien medidos a mis rivales y con la experiencia que llevo en luchas de apuesta vamos 3 ganadas y 0 derrotas, y ésta no será la excepción".

ÚNICO JR.

Trayectoria: 22 años como luchador profesional

Bando: Rudo

Edad: 32 años

-¿Por qué tu máscara no va a caer?

"Porque sé de la calidad que tengo, lo he demostrado en todo este tiempo. A mi máscara yo le di el valor que tiene y no es por nadie más; mi padre nunca usó máscara, así que no pienso perder tantos años de sacrificio y menos con un casi jubilado, un junior que ya está por partes y el chiflado de la empresa".

IMAGEN II

Trayectoria: 32 años como luchador profesional

Bando: Rudo

Edad: 45 años

-¿Por qué tu máscara no va a caer?

"Porque estoy preparado para estos grandes encuentros, he estado en muchas luchas de apuestas y he salido con el triunfo, y más ahora que a estos jóvenes los conozco desde sus inicios. Por eso soy el papá de los pollitos".