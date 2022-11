Listo Adam Solís para su primer nacional

Después de mucho entrenamiento está listo para participar este fin de semana en su primer evento Nacional "Pride Games 2022" en Guadalajara, Jalisco donde buscará dar la marca para asistir al Mundial Pride Games 2023 que se celebrará en dos sedes, Hong Kong y Guadalajara.

META

"Mi meta es poder llegar al mundial; por ser un atleta LGBT he recibido muchos comentarios, malos y buenos, pero lo importante es que ya se nos está incluyendo, no somos ni más ni menos, yo también compito en eventos con personas heterosexuales, pero me da mucha alegría que ya tenemos mundiales y muchos eventos para la comunidad LGBT", expresó el joven de 22 años, quien además de ser un destacado deportista, también es estudiante de Medicina y el próximo año se graduará como doctor.

Adam competirá en 8 pruebas de natación (mariposa, dorso, pecho, crol) y dos más de atletismo (400 metros planos y mil metros planos).

Pero eso no es todo, la próxima semana también asistirá al nacional de Triatlón Astri de Puerto Vallarta, donde está registrado en la categoría Universitaria (750 metros nadando, 20 kilómetros en bicicleta y 5 kilómetros corriendo).

Hace 5 años comenzó en la natación de la mano del profesor Héctor Galindo. Adam no se conformó y también incursionó hace poco más de un año en el atletismo, donde el entrenador Carlos Olvera y el ultramaratonista Joel Rodríguez se han convertido en parte de su equipo.

Adam Solís ha desatado polémica tras declararse atleta gay, pero eso no ha sido impedimento para representar a Reynosa.