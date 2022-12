Afina detalles para la pelea

En estos momentos, el pugilista se ha convertido en la cara representativa del box local y con este agarrón que se le viene está consciente que, de salir con el triunfo, se le abre las puertas para enfrentamientos de nivel internacional.

"Ya lo fuerte se trabajó con una preparación fuerte en la mañana y en la tarde entrenamos con sparring de 8 a 10 round, así que voy bien preparado. Como esta pelea es de 8 round tuve que cambiar el tiempo de mi corrida. Me siento emocionado porque esto es un sueño que voy a cumplir y toda esa motivación la uso a mi favor para no sentirme nervioso, al contrario, me siento bien por todo el campamento que hice", comentó Castañeda antes de iniciar su entrenamiento.

El peleador tamaulipeco cuenta con un récord perfecto de 11 peleas ganadas, y 8 las ha finiquitado por la vía del cloroformo, pero en este nuevo reto que se le presenta se mide ante el colombiano Mykol "Diamante" Mendoza, que ostenta 10 triunfos y el mismo número de nocaut que ha recetado y una derrota.

"No me gusta ver videos de mis rivales, pero mis entrenadores me han preparado para la rapidez que tiene, le gusta ser juguetón con sus manos y piernas, pero me pusieron sparrings similares", mencionó acerca de su siguiente oponente a quien conocerá el 1 de diciembre al realizarse la presentación de la explosiva cartelera.