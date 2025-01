´Poncho´ González, listo para jugar

Alfonso "Poncho" González se perdió el primer juego del Pachuca en este Torneo Clausura 2025 a causa de una lesión que no pasó a mayores. Fue extraño no verlo convocado para el duelo de la jornada 2, donde vencieron 2-1 al Santos Laguna, pero no quisieron arriesgarlo.

El futbolista reynosense confirmó para EL MAÑANA que está recuperado y listo para ser tomado en cuenta por el cuerpo técnico para el partido de la jornada 3, el próximo sábado, visitando a su exequipo, los Rayados del Monterrey.

El mediocampista tamaulipeco está ansioso por mostrarse y pelear por la

titularidad, ya que en el Torneo Apertura 2024 no pudo consolidarse; disputó 10 partidos, solamente en 4 fue titular, para sumar 365 minutos y marcó 2 goles.