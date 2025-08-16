Complicado arranque para ´Ponchito´ y Atlas

El regreso de Poncho González al Atlas no ha sido como se esperaba. Los malos resultados se han combinado con los pocos minutos que el futbolista reynosense ha disputado. Para colmo, el único partido que jugó como titular y donde se mantuvo 89 minutos en el terreno de juego, fue en la jornada anterior, donde fueron goleados en casa 0-3 por el Pachuca.

González acumula 153 minutos en el presente Torneo Apertura 2025 de los cuales, 19 los jugó con su ex equipo Monterrey, antes de darse su traspaso a los rojinegros. Luego vio acción en la jornada 2 en el empate 3-3 contra Cruz Azul, disputando 31 minutos. En la jornada 3 entró de cambio y jugó apenas 14 minutos en la derrota por 3-1 ante Rayados.

Este domingo tanto "Poncho" como el Atlas están obligados a salir del bache en el partido correspondiente a la jornada 5, donde visitan al Querétaro ya que están celebrando el 109 aniversario del club y el regreso del técnico Diego Cocca, quien los hizo bicampeones.



