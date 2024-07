Ya reporta 'Ponchito' González con los Tuzos

Aunque por el momento no se ha dado la presentación oficial de manera presencial de la llegada del reynosense, Alfonso González, con los Tuzos del Pachuca, por medio de las redes sociales se dio a conocer que dejó ser parte de los Rayados de Monterrey.

En un video que dura cerca de 6:00 minutos "Ponchito" expresa su sentir de los buenos momentos por los que atravesó con el cuadro regiomontano y de los constantes campeonatos que consiguió, además del aporte que hizo dentro de la cancha y el apoyo incondicional que recibió de la afición durante los ocho años que defendió los colores.

"Me siento muy orgulloso de lo que hice, me hubiera encantado hacer mucho más, pero esta es mi historia, esto es lo que me tocó vivir". ALFONSO GONZÁLEZ, FUTBOLISTA REYNOSENSE

"Viví muchas cosas, muchas buenas y otras no tan buenas, pero todo es parte de un proceso, así es la vida. Cada paso que di fueron pasos con los que aprendí y, bueno, hoy me toca decir adiós. Me quedo con el cariño de la afición de mis compañeros y de todas las amistades", comentó el que ahora es el mejor jugador en la historia del futbol de Reynosa.

Durante su estancia con los albiazules, González fue parte de una productiva etapa de títulos que consiguió como una Liga MX en el Apertura 2019, dos Copas MX 2017 y 2020, además una Liga de Campeones de la Concacaf. En sus números personales disputó 244 partidos, marcó 35 goles y dio 28 asistencias.

"Me siento muy orgulloso de lo que hice, me hubiera encantado hacer mucho más, pero esta es mi historia, esto es lo que me tocó vivir. Yo les deseo el mejor de los éxitos. Hoy me toca hacerme a un lado, soy muy feliz de lo que viví porque todo cambio es para bien", expresó de manera seria, dejando ver que va extrañar a los Rayados.

Ahora, con 29 años, "Ponchito" González va a encarar un reto nuevo en su carrera profesional e inmediatamente ya le dio la vuelta a la página y ayer se reportó a la pretemporada de los Tuzos.