Peloteritos van por el campeonato nacional

L os peloteritos de la Selección Premoyote (5 y 6 años) de la Liga Treviño Kelly inician su camino en la Serie Nacional que se celebra en Guadalupe, Nuevo León.

A pesar de que son muy pequeños, ya muestran ese ADN ganador que inculcan en esta reconocida liga reynosense, así que el objetivo es lograr el campeonato.

Este torneo forma parte del programa de Ligas Pequeñas donde la Treviño Kelly está representando con mucho orgullo a la Región II. Los beisbolistas viajaron acompañados de sus familias así que Reynosa tendrá como siempre una gran porra.

El "Kelly Power" disputará seis encuentros contra los equipos; Unidad Modelo, 30 Caballeros, Mexicali, Apodaca, Saltillo y Juárez. En caso de llegar a la gran final se jugará el viernes 15 de agosto a las 19:00 horas (hora de la frontera).